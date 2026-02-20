Bollette energetiche | famiglie italiane raddoppiano i costi +100%

Le bollette energetiche sono aumentate drasticamente, con le famiglie italiane che ora spendono il doppio rispetto alle imprese. Secondo i dati più recenti, il costo dell’energia per le famiglie è salito oltre il 100% in più rispetto alle aziende, un aumento che colpisce duramente i bilanci domestici. Questa situazione si traduce in un impatto concreto sui consumi quotidiani e sulle spese familiari. Molti nuclei familiari devono ridurre l’uso di riscaldamento e elettrodomestici per far fronte ai costi crescenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Famiglie italiane sotto pressione: la bolletta energetica costa il doppio rispetto alle imprese. Le famiglie italiane pagano il conto più salato per l’energia rispetto alle aziende, con una differenza che può superare il 100%. L’analisi della Banca Centrale Europea mette in luce un divario preoccupante, che solleva interrogativi sull’equità del sistema e sulla necessità di interventi strutturali per alleggerire il peso delle bollette sui cittadini. La situazione, già complessa, è aggravata dalle tensioni geopolitiche internazionali e dall’incertezza dei mercati energetici. Un divario europeo: l’Italia tra le peggiori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese.

Bollette: Governo sblocca 5 miliardi tra bonus sociale potenziato e riduzione oneri per famiglie e imprese italiane.Il governo ha approvato un decreto che stanzia 5 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l’aumento delle bollette energetiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.