Bollette | Ascani ' dal governo farsa nessun intervento strutturale solo briciole'

Il governo non ha adottato misure serie per contenere i costi delle bollette, secondo Ascani. La deputata critica le promesse vuote di Meloni, che invece di intervenire seriamente, offre solo piccoli aiuti temporanei. La mancanza di interventi strutturali si fa sentire, specialmente nei bilanci delle famiglie che devono affrontare aumenti costanti. In questo quadro, i rincari energetici continuano a pesare sulle spese quotidiane. La situazione resta difficile e senza soluzioni concrete all’orizzonte.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta Giorgia Meloni beffa gli italiani. Perché al di là dei proclami altisonanti i conti non tornano. Il tanto atteso decreto bollette doveva essere la misura capitale per risolvere le difficoltà dei cittadini dovute al caro energia: 315 euro di sconto per 2,7 milioni di famiglie, aveva detto la premier. Una farsa. Perché il bonus di 115 euro previsto per il 2026 non si somma alle risorse stanziate lo scorso anno, l'una tantum non rinnovata. E perché la platea dei beneficiari si restringe, dal momento che si abbassa la soglia Isee per le famiglie vulnerabili.

