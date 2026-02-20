Bob oggi Olimpiadi 2026 | orari 20 febbraio tv programma streaming italiani in gara

Bob ha aperto la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle gare in programma oggi, 20 febbraio. La competizione si svolge sul tracciato di Cortina, dove gli atleti si sfidano per aggiudicarsi le medaglie. Sono attesi numerosi italiani in pista, pronti a dare il massimo. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta televisiva, streaming e sui canali ufficiali. La giornata promette emozioni forti e momenti di grande tensione, con gli occhi puntati sui protagonisti di questa disciplina.

Oggi, venerdì 20 febbraio, ci attende l’ennesima giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 20 febbraio, si partirà con le prove del bob a 4 maschile. Alle ore 10.00 toccherà alla quinta prova, seguita poi dalla sesta ed ultima. Per la gara di bob a 2 femminile, invece, si inizierà alle ore 18.00 con la prima manche, quindi alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 20 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaOggi, Bob ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il biglietto grazie ai risultati nelle qualificazioni. Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaBob ha conquistato il primo titolo delle Olimpiadi 2026, a causa della gara che si svolge oggi sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 16 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 16 febbraio; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 19 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it Programma Olimpiadi oggi 19 febbraio 2026: tutte le gare, gli italiani in gara e dove vederle in tvOggi, giovedì 19 febbraio, va in scena la sedicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un calendario ricchissimo e ... funweek.it Oggi ci ha lasciato uno dei più grandi attori di sempre, Bob Duvall. Ha condiviso con il nostro Massimo il film Hotel Colonial. Questo momento tv (tratto da Fantastico 1987) vuole essere il nostro modo per ricordarlo #massimotroisi #robertduvall - facebook.com facebook 6 febbraio 1945 nasceva il leggendario Bob Marley oggi avrebbe compiuto 81 anni x.com