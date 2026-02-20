Bob fatti coi Lego note a scuola e un' anima indomabile | chi è Jole Galli la peste dello skicross

Jole Galli, nota per il suo carattere forte e la passione per i Lego, ha conquistato attenzione per il suo percorso insolito nello sport. Dopo aver studiato con impegno, si è fatta strada nello skicross, dove ha ottenuto la prima vittoria di un’italiana in Coppa del Mondo. La sua determinazione nasce da un passato scolastico difficile, ma la sua personalità forte e il talento l’hanno portata a recuperare terreno. Ora, con il suo spirito indomabile, continua a sfidare i limiti nelle competizioni più importanti.

Classe 1995, un'infanzia piena di sorrisi, note scolastiche e vita all'aperto nella sua Livigno, un passato nello sci alpino che l'ha spinta fino alle porte della Nazionale e un presente nello skicross. Jole Galli è la prima azzurra ad aver vinto una medaglia iridata nello skicross (2023), ed è anche la prima ad aver conquistato una gara di Coppa del Mondo nella stessa specialità (2025). Si presenta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con ambizioni di medaglia, anche perché ha la fortuna di gareggiare a pochi metri da casa sua. Conosce la neve del "Piccolo Tibet" e conosce il campo di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

