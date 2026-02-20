I Bluvertigo portano il loro sound unico a Napoli, questa volta per un concerto al Noisy Naples Fest. La band ha deciso di esibirsi in Campania, dopo aver confermato il tour estivo nei festival italiani. La performance si svolgerà nel cuore della città, attirando fan da tutta la regione. L’appuntamento è atteso da molti, che sperano di rivivere l’energia dei loro successi dal vivo. La data segna l’unica occasione di vedere i Bluvertigo nella zona questa estate.

I Bluvertigo annunciano un nuovo tour estivo nei principali festival italiani, che farà tappa anche a Napoli. Dopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, i Bluvertigo annunciano un nuovo tour estivo nei principali festival italiani, che farà tappa anche a Napoli. La band che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni, si esibirà il 23 luglio al Noisy Naples Fest, alla Mostra d’Oltremare.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bluvertigo, annunciato l’unico live in Campania al Noisy Naples Fest

