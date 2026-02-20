' Blue sky days | echi dal continente rosso’ continua il ciclo di appuntamenti ' Guida all' ascolto'
Sabato 21, alle 15.30, si svolge a Ferrara l’evento ‘Blue sky days: echi dal continente rosso’ all’interno del ciclo ‘Guida all’ascolto’. La manifestazione, che si terrà nell’Aula Magna Stefano Tassinari, si concentra sulla cultura e le tradizioni di un Paese asiatico. Organizzato da Raffaele Cirillo e Raffaele Lazzari, l’appuntamento invita il pubblico a scoprire storie e suoni provenienti da quella regione. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
Sabato 21 (ore 15.30), presso l'Aula Magna Stefano Tassinari a Ferrara, per il ciclo di appuntamenti ‘Guida all’ascolto', si terrà l'evento ‘Blue sky days: echi dal continente rosso’, a cura di Raffaele Cirillo e Raffaele Lazzari. La guida all’ascolto analizza la ‘New wave’ australiana come una pratica di invenzione generata strutturalmente dalla distanza. In questo scenario, l’isolamento geografico si ribalta in un’identità potente, dove il post-punk si spoglia della freddezza urbana per farsi organico e visionario. Il vero battito di questo incontro è dettato dalle vertigini dei paesaggi australiani, snodandosi tra distese desertiche bruciate dal sole, orizzonti sconfinati, scogliere sferzate dai venti oceanici e sobborghi urbani avvolti in una quiete quasi surreale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
