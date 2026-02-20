' Blue sky days | echi dal continente rosso’ continua il ciclo di appuntamenti ' Guida all' ascolto'

Sabato 21, alle 15.30, si svolge a Ferrara l’evento ‘Blue sky days: echi dal continente rosso’ all’interno del ciclo ‘Guida all’ascolto’. La manifestazione, che si terrà nell’Aula Magna Stefano Tassinari, si concentra sulla cultura e le tradizioni di un Paese asiatico. Organizzato da Raffaele Cirillo e Raffaele Lazzari, l’appuntamento invita il pubblico a scoprire storie e suoni provenienti da quella regione. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.