Bloccato per ore nel caveau della banca | giallo nella notte all’UniCredit di Milano

Un uomo rimane chiuso per ore nel caveau di una filiale UniCredit a Milano, dopo aver tentato di forzare l’ingresso. La causa? un malfunzionamento della porta di sicurezza. La scena si è svolta nella notte, con i clienti che hanno assistito increduli. I dipendenti della banca sono intervenuti immediatamente chiamando le forze dell’ordine. La situazione si è risolta solo al mattino, quando i tecnici hanno sbloccato la porta. La vicenda ha suscitato grande curiosità tra i residenti della zona.

Milano, 20 febbraio 2026 – A raccontarlo sembra il copione di un film e invece è tutto dannatamente vero. Un giovane di 24 anni è rimasto a lungo bloccato in un caveau della filiale di UniCredit di viale Certosa, a Milano. Il giovane è rimasto bloccato per buona parte della notte. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato ore per risolvere la situazione. Milano, preso a pugni in testa mentre fa benzina. In tre volevano rubargli l’auto L’allarme . L’allarme è scattato attorno alle 21, quando dall’istituto di credito è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

