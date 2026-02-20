Bloccato per ore nel caveau della banca | giallo nella notte all’UniCredit di Milano
Un uomo rimane chiuso per ore nel caveau di una filiale UniCredit a Milano, dopo aver tentato di forzare l’ingresso. La causa? un malfunzionamento della porta di sicurezza. La scena si è svolta nella notte, con i clienti che hanno assistito increduli. I dipendenti della banca sono intervenuti immediatamente chiamando le forze dell’ordine. La situazione si è risolta solo al mattino, quando i tecnici hanno sbloccato la porta. La vicenda ha suscitato grande curiosità tra i residenti della zona.
Milano, 20 febbraio 2026 – A raccontarlo sembra il copione di un film e invece è tutto dannatamente vero. Un giovane di 24 anni è rimasto a lungo bloccato in un caveau della filiale di UniCredit di viale Certosa, a Milano. Il giovane è rimasto bloccato per buona parte della notte. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato ore per risolvere la situazione. Milano, preso a pugni in testa mentre fa benzina. In tre volevano rubargli l’auto L’allarme . L’allarme è scattato attorno alle 21, quando dall’istituto di credito è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: C'è un uomo intrappolato nel caveau della banca. E ci è rimasto per tutta la notte
Leggi anche: Ragazzo di 24 anni intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: ci sono volute 9 ore per tirarlo fuoriLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bloccato per ore nel caveau della banca: giallo nella notte all’UniCredit di Milano; Incidente Autostrada A1, traffico bloccato e code oggi 16 febbraio: le ultime news; Milano, resta bloccato di notte nel caveau di una banca: 24enne liberato dopo diverse ore dai vigili del fuoco; Uomo intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: 9 ore per tirarlo fuori.
Ragazzo di 24 anni intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: ci sono volute 9 ore per tirarlo fuoriNella notte di oggi, un ragazzo di 24 anni è rimasto bloccato nel caveau di una banca a Milano: ci sono volute 9 ore per salvarlo ... fanpage.it
Milano, rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella nottePer liberarlo stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e per farlo sono state impiegate diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la ... tg24.sky.it
Viale Certosa 30, uomo bloccato nel caveau UniCredit: “Non riesco ad aprire” UniCredit Ancora tensione nella filiale di Viale Certosa 30, a Milano. Secondo quanto trapela, l’uomo rimasto all’interno del caveau non riuscirebbe ad aprire il sistema di sicurezza - facebook.com facebook