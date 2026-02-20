' Blitz' di due uomini nell' oreficeria del centro fanno sparire una collana del valore di 6mila euro

Due uomini hanno messo a segno un furto in un negozio di gioielli nel centro di Cesena. Durante l’episodio, hanno sottratto una collana d’oro dal valore di 6mila euro, lasciando il negozio senza alcuna traccia. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti. La polizia sta ricostruendo i dettagli dell’accaduto e cerca testimoni che possano fornire indicazioni utili. La collana scomparsa rappresenta un colpo importante per il negozio.

L'episodio nell'oreficeria in pieno centro storico a Cesena, nella tarda mattinata di venerdì sarebbe stata fatta sparire una collanina d'oro del valore di ben 6mila euro Furto in oreficeria nel pieno centro storico di Cesena, nella tarda mattinata di venerdì sarebbe stata fatta sparire una collanina d'oro del valore di ben 6mila euro. Lo riporta Il Resto del Carlino. In base a quanto viene ricostruito, due uomini sono entrati nella storica oreficeria 'Sergio' che si trova in Corso Sozzi, uno dei due avrebbe aperto una vetrinetta per poi arraffare la collana. L'altro si sarebbe prodigato per distrarre il titolare, poi i due si sono dati frettolosamente alla fuga, ma prima ci sarebbe stata anche una colluttazione con lo stesso titolare dell'attività commerciale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ladri in oreficeria: sparita collana da 6mila euro. “Erano già passati per la batteria di un orologio”Due uomini sono entrati questa mattina alle 11 in un negozio di oreficeria nel centro storico di Cesena e hanno rubato una collana del valore di 6 mila euro.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.