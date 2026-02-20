Blitz antimafia | 260 chili di fuochi illegali nascosti in garage

Due fratelli sono stati fermati a Catania durante l’operazione “Last Delivery”, condotta tra Abruzzo e Sicilia. La polizia ha trovato nel loro garage 260 chili di fuochi d’artificio illegali pronti per essere venduti. Gli artificieri dell’Arma hanno sequestrato il materiale, che avrebbe potuto causare gravi incidenti se messo in circolazione. Le indagini proseguono per capire l'origine della merce e le eventuali connessioni con altre attività illecite.

Catania - Operazione “Last Delivery” tra Abruzzo e Sicilia: arrestati due fratelli nel Catanese, materiale ad altissimo potenziale sequestrato dagli artificieri dell’Arma. Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali nel Catanese, dove i carabinieri hanno arrestato due fratelli di 37 e 38 anni, residenti ad Aci Catena, con l’accusa di detenzione illecita di materiale esplodente. Oltre 260 chilogrammi di artifici pirotecnici sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro al termine di perquisizioni domiciliari e informatiche. L’operazione, denominata “Last Delivery”, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila, nell’ambito di un’indagine più ampia che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 12 indagati.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Blitz antimafia: 260 chili di fuochi illegali nascosti in garage Leggi anche: Sequestrati oltre 260 chili di fuochi d'artificio illegali, arrestati due fratelli Leggi anche: Beccato con oltre 30 chili di fuochi d'artificio illegali nascosti in auto e in casa: un arresto a Siderno Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Blitz antimafia a Pavia, ecco le chat in codice degli indagati per seguire i carichi di drogaCasorate. «Il camion sta passando i capretti», che tradotto sono i panetti di cocaina. Nelle chat gli indagati si scambiano informazioni sul transito e l’arrivo della droga. Per tenersi in contatto ... laprovinciapavese.gelocal.it Crotone, blitz antimafia: arresti per racket nei villaggi turistici e aste giudiziarie pilotate - facebook.com facebook