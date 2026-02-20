Blitz anti droga a Bitonto | due persone fuggono gettando lo stupefacente sui tetti

A Bitonto, due uomini sono scappati durante un intervento dei carabinieri, lanciando lo stupefacente sui tetti delle case. I militari hanno sequestrato 650 dosi di hashish, pesando complessivamente 1,73 kg, trovate nascosta tra i vicoli del centro storico. L'operazione fa parte di un'azione più ampia contro il traffico di droga nella zona. La fuga dei sospetti ha complicato le indagini, mentre le forze dell'ordine proseguono le ricerche.

I carabinieri hanno sequestrato ben 650 dosi di hashish, per un peso complessivo di 1,73 kg, nel corso di alcuni controlli effettuati a Bitonto, in provincia di Bari. Il servizio operato dai militari dell'Arma, coordinati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Modugno, ha visto ispezioni nella nota piazza di spaccio ‘del ponte’, nel centro storico di Bitonto. Un'azione finalizzata a smantellare il controllo criminale del territorio e a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. La droga è stata rinvenuta, in gran parte, sui tetti di alcune abitazione: l'hashish è stato gettato da due persone fuggite via alla vista dei carabinieri.🔗 Leggi su Baritoday.it

