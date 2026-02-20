Bixby rilanciato ufficialmente come agente ia per il tuo telefono galaxy

Samsung ha rilanciato ufficialmente Bixby, trasformandolo in un assistente AI più intelligente per i dispositivi Galaxy. La nuova versione permette agli utenti di cercare informazioni in tempo reale e di controllare i gadget con comandi più naturali. La società ha migliorato l’interazione, rendendo l’assistente più reattivo e utile durante l’uso quotidiano. Ora Bixby può rispondere alle richieste con maggiore precisione, offrendo un’esperienza più fluida. La novità sarà disponibile su tutti i nuovi modelli Galaxy.

Samsung sta ridefinendo Bixby trasformandolo in un assistente AI conversazionale capace di operare con una logica di ricerca in tempo reale e un controllo dei dispositivi guidato dall' intento. L'aggiornamento, annunciato in modo ufficiale, punta a semplificare le operazioni quotidiane sui dispositivi Galaxy, con un'implementazione che promette maggiore fluidità ed efficienza. L'attenzione è rivolta a una esperienza utente più naturale, con un percorso di rollout configurato per arrivare sulla futura gamma Galaxy S26. bixby rilanciato come assistente AI conversazionale sui telefoni galaxy. La modifica centrale riguarda la gestione dei controlli di sistema: non è più necessario conoscere nomi esatti delle impostazioni, poiché Bixby è stato proiettato a comprendere l' intento dell'utente tramite linguaggio naturale.