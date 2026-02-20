Bistrot al Palamartesana Il primo round al Comune | Vogliamo riaprirlo presto

Il Tar ha dato ragione al Comune nella disputa sul Bistrot al Palamartesana. La causa nasce dalla richiesta del gestore di riaprire subito, ma il Tribunale ha stabilito che entro marzo si procederà con una nuova gara per assegnare gli spazi. Questa decisione blocca temporaneamente le operazioni del locale, che aspetta di conoscere il futuro affidatario. La questione si trascina da mesi, alimentando le tensioni tra amministrazione e gestore. La prossima fase si svolgerà tra poche settimane, quando sarà bandita la nuova procedura.

Querelle bistrot, nel braccio di ferro con il gestore il primo round al Tar va al Comune, entro marzo una nuova gara per l'affidamento degli spazi. Il locale al pianterreno del Palamartesana, che, in quattro anni di attività, era diventato luogo di ritrovo gettonatissimo da tanti busseresi, intanto resta chiuso: "Siamo i primi – così il sindaco Massimo Vadori – a sperare di poterlo riaprire quanto prima". Il precedente team di gestione, ricordiamolo, aveva impugnato davanti al Tar la procedura del nuovo bando di assegnazione degli spazi, contestando soprattutto la mancata concessione della proroga diretta possibile da contratto e attesa anche in virtù dei cospicui investimenti compiuti, in quattro anni d'attività, per adeguare i locali.