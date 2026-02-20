Bimbo trapiantato Polichetti Udc Nazionale | Vicinanza alla famiglia e basta strumentalizzazioni Servono verità e giustizia

Il bambino sottoposto a trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli è al centro di un caso che ha acceso il dibattito pubblico. La famiglia chiede solo vicinanza, mentre si levano richieste di chiarezza sulle modalità di gestione dell’intervento. La vicenda mette in discussione le procedure adottate e la trasparenza di tutta la filiera dei trapianti. La questione resta sotto gli occhi di tutti e si aspetta una risposta ufficiale.

Il caso del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato continua a scuotere l’opinione pubblica e il mondo sanitario italiano, sollevando interrogativi profondi su procedure, responsabilità e controlli nella filiera dei trapianti. “A nome del dipartimento Salute dell’Udc esprimo la più sincera e profonda vicinanza alla famiglia del piccolo, che sta vivendo un dramma indicibile, e a tutti i medici e operatori sanitari coinvolti, chiamati ad affrontare una situazione umana e professionale di straordinaria complessità” dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Bimbo trapiantato a Napoli, il monito di Polichetti (Udc Nazionale): “Vicinanza alla famiglia e basta strumentalizzazioni”Il caso di un bambino di Napoli sottoposto a trapianto di cuore ha causato discussioni tra medici e cittadini.

Il sindaco: «Massima vicinanza alla famiglia Marchi e fiducia nella giustizia»Il sindaco Riccardo Mortandello ha espresso solidarietà alla famiglia Marchi dopo l’incidente avvenuto nella notte nel centro di Abano Terme.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.