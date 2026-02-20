Bimbo trapiantato la famiglia di Domenico | Prognosi infausta iniziate le cure per il dolore

Domenico, un bambino di due anni, ha subito un trapianto di cuore che si è rapidamente deteriorato, portando la famiglia a temere il peggio. La sua condizione grave ha portato i medici a iniziare una pianificazione condivisa delle cure, uno strumento istituito nel 2017 per le malattie che progrediscono senza cura. La famiglia afferma che la prognosi è molto negativa e si preparano a gestire il dolore. La situazione del piccolo ha suscitato molta attenzione tra gli operatori sanitari e i genitori.

La corsa contro il tempo si è fermata. Per il bimbo di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, al quale era stato trapiantato un cuore poi risultato irrimediabilmente danneggiato, si apre ora un percorso diverso: quello della Pianificazione condivisa delle cure (Pcc), l’istituto introdotto nel 2017 per i pazienti affetti da patologie a evoluzione inarrestabile e con prognosi infausta. La richiesta è stata formalizzata questa sera dalla famiglia. A comunicarlo è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, intervenendo alla trasmissione "Dritto e rovesciò" su Rete4. "Oggi abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare, li abbiamo sottoposti al nostro team medico legale, al dottor Luca Scognamiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

