Bimbo trapiantato la famiglia di Domenico | Prognosi infausta iniziate le cure per il dolore
Domenico, un bambino di due anni, ha subito un trapianto di cuore che si è rapidamente deteriorato, portando la famiglia a temere il peggio. La sua condizione grave ha portato i medici a iniziare una pianificazione condivisa delle cure, uno strumento istituito nel 2017 per le malattie che progrediscono senza cura. La famiglia afferma che la prognosi è molto negativa e si preparano a gestire il dolore. La situazione del piccolo ha suscitato molta attenzione tra gli operatori sanitari e i genitori.
La corsa contro il tempo si è fermata. Per il bimbo di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, al quale era stato trapiantato un cuore poi risultato irrimediabilmente danneggiato, si apre ora un percorso diverso: quello della Pianificazione condivisa delle cure (Pcc), l’istituto introdotto nel 2017 per i pazienti affetti da patologie a evoluzione inarrestabile e con prognosi infausta. La richiesta è stata formalizzata questa sera dalla famiglia. A comunicarlo è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, intervenendo alla trasmissione "Dritto e rovesciò" su Rete4. "Oggi abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare, li abbiamo sottoposti al nostro team medico legale, al dottor Luca Scognamiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bimbo trapiantato, la mamma di Domenico: "Iniziate le cure per il dolore"La mamma di Domenico, il bambino di due anni, ha annunciato che sono iniziate le terapie per alleviare il suo dolore, dopo il fallimento del trapianto di cuore.
La mamma di Domenico: «Iniziate le cure per il dolore. Non ci sono speranze» | Il no a un nuovo trapianto: «Non sopravviverebbe»La madre di Domenico ha annunciato che sono iniziate le cure per alleviare il dolore del figlio, aggiungendo che non ci sono speranze di miglioramento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, 6 indagati. Legale famiglia: Corsa contro il tempo per salvarlo; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; L'appello della famiglia: 'Un cuore nuovo al nostro bimbo entro 48 ore'.
Bimbo trapiantato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenze: Domenico non si è svegliato. «La cosa più umana da fare»Domenico, il bambino che aveva subito un trapianto di cuore, poi risultato non funzionante, ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, inizierà da venerdì, 20 febbraio 2026, ... leggo.it
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... tgcom24.mediaset.it
Corteo sotto la pioggia a Nola per il bimbo di 2 anni trapiantato con il cuore bruciato. La mamma esausta: “Mio figlio è sempre più grave” facebook
#Nola Il bimbo trapiantato con il cuore danneggiato. In corso la fiaccolata per il piccolo Domenico. Un momento di pregheria e di condivisione per sostenere la famiglia. Le voci dei conoscenti e dei partecipanti raccolte dall’inviata #GR1 @elenapababaloni x.com