Bimbo trapiantato il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato un bambino a Bergamo | È tornato a vivere

Domenico, il bambino che avrebbe dovuto ricevere un cuore, è morto a causa di un organo danneggiato durante il trasporto. La sua morte ha permesso di salvare un altro bambino di Bergamo, che ha ricevuto il trapianto al reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il cuore, primo nella lista d’attesa nazionale, è stato donato in modo tempestivo. La famiglia di Domenico ha deciso di donare gli organi, dando una seconda vita a un coetaneo. Un gesto che ha fatto la differenza per il bambino bergamasco.

Bergamo, 20 febbraio 2026 - Se per il piccolo Domenico, che ha ricevuto un organo danneggiato nel trasporto , non c'è più speranza, secondo Tgcom24, il cuore, primo disponibile nella lista nazionale d'urgenza, è andato a un suo coetaneo operato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trapianto è perfettamente riuscito e un altro piccolo è "tornato a vivere" Chi è il donatore. Il donatore era un bimbo di tre anni, morto per leucemia. L'intervento, nella notte tra giovedì 18 febbraio e venerdì 19, è riuscito. Il cuore ha ripreso a battere nel corpo del piccolo destinatario.