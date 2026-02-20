Bimbo trapiantato al Monaldi avviata la pianificazione delle cure per alleviare le sofferenze

Un bambino trapiantato al Monaldi ha iniziato le cure palliative dopo una valutazione clinica e medico-legale. La decisione deriva dalla necessità di alleviare le sue sofferenze, seguendo le norme sul consenso informato. I medici hanno predisposto un piano personalizzato per gestire il dolore e migliorare la qualità della vita del piccolo. L’ospedale ha comunicato che le cure sono state avviate con l’obiettivo di garantire il massimo supporto possibile. La famiglia del bambino ha espresso fiducia nel percorso avviato.

Dopo la valutazione clinica e medico-legale, avviato il percorso di cure palliative previsto dalla normativa sul consenso informato. Sarà avviato nelle prossime ore un nuovo percorso clinico per il bambino sottoposto a trapianto di cuore e attualmente ricoverato presso l'Ospedale Monaldi. Il programma terapeutico, concordato con la struttura sanitaria, prevede il passaggio da interventi finalizzati alla guarigione a trattamenti orientati all'alleviamento delle sofferenze. A chiarirlo è stato il legale della madre del piccolo, Francesco Petruzzi, che ha precisato come la decisione non riguardi in alcun modo pratiche eutanasiche, ma l'attivazione della pianificazione condivisa delle cure (PCC), istituto introdotto dalla legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento del 2017.