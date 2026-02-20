Bimbo trapiantato a Napoli il monito di Polichetti Udc Nazionale | Vicinanza alla famiglia e basta strumentalizzazioni

Il caso di un bambino di Napoli sottoposto a trapianto di cuore ha causato discussioni tra medici e cittadini. Il bambino, ricoverato all’ospedale Monaldi, ha affrontato complicazioni durante l’intervento che ha portato a una prognosi difficile. Polichetti dell’Udc Nazionale invita a mostrare vicinanza alla famiglia, evitando strumentalizzazioni politiche o mediatiche. La vicenda solleva domande sulla gestione dei trapianti e sulla sicurezza delle procedure in Italia. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, anche per il coinvolgimento di un giovane paziente.

Il caso del bambino ricoverato all' ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore che non ha avuto l'esito sperato continua a scuotere l'opinione pubblica e il mondo sanitario italiano, sollevando interrogativi profondi su procedure, responsabilità e controlli nella filiera dei trapianti. « A nome del dipartimento Salute dell'Udc esprimo la più sincera e profonda vicinanza alla famiglia del piccolo, che sta vivendo un dramma indicibile, e a tutti i medici e operatori sanitari coinvolti, chiamati ad affrontare una situazione umana e professionale di straordinaria complessità», dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc.