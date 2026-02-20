Bimbo trapiantato a Napoli il legale della famiglia | Iniziate le cure per il dolore

Il bambino Domenico, trapiantato a Napoli, ha subito un fallimento dell’intervento di cuore lo scorso 23 dicembre. Dopo il fallimento, il piccolo è stato collegato a una macchina per mantenere le funzioni vitali all’ospedale Monaldi. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, ha annunciato che sono state avviate le prime fasi delle cure per alleviare il suo dolore. La famiglia si prepara ora a definire il percorso terapeutico più adatto per il bambino. L’intera città segue con apprensione le sue condizioni di salute.

" Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore". A parlare in diretta tv della situazione di Domenico, il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre, è il legale della famiglia Francesco Petruzzi.