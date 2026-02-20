Bimbo trapiantato a Napoli il cuore che Domenico non ha potuto ricevere nella notte salva un altro bambino

Domenico, un bambino di Napoli, ha ricevuto un trapianto di cuore che non poteva più essere usato in altre circostanze. La notte scorsa, il suo cuore donato ha salvato un altro bambino in attesa di un organo a Bergamo. L’intervento è avvenuto all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove i medici hanno operato con successo. La decisione di donare gli organi ha permesso a un piccolo paziente di continuare a vivere. La storia dimostra quanto possa fare la differenza una scelta di generosità.

La cronaca recente che giunge dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dipinge un quadro di profonda commozione, dove il dolore più atroce si intreccia con il miracolo della vita che prosegue. Al centro di questa vicenda c'è il piccolo Domenico, un bambino di soli due anni che è diventato il simbolo di una battaglia medica e umana conclusasi in modo tragico per lui, ma determinante per la sopravvivenza di un suo coetaneo. La complessità della situazione clinica ha messo a dura prova l'equipe medica bergamasca, da anni eccellenza nazionale nel campo dei trapianti pediatrici, costringendola a gestire un paradosso del destino che ha visto sfumare una speranza per accenderne un'altra nello stesso istante.