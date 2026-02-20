Bimbo ricoverato al Monaldi avviata la pianificazione condivisa delle cure | stop all’accanimento terapeutico

Un bambino ricoverato al Monaldi per gravi problemi di salute ha visto avviarsi un nuovo percorso di cure condivise tra medici e famiglia. La decisione nasce dalla volontà di rispettare le scelte del genitore e di evitare trattamenti inutili o prolungati. La pianificazione si basa su un dialogo aperto e sulla valutazione attenta delle condizioni del piccolo. Questa scelta mira a garantire un’assistenza più umana e consapevole. La famiglia ha espresso il desiderio di orientare le cure nel rispetto della qualità di vita del bambino.

Nuovo percorso clinico per il bambino ricoverato al Monaldi: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il legale: "Non è eutanasia, ma stop all'accanimento terapeutico". Nuovo percorso clinico per il bambino trapiantato con un cuore danneggiato e ricoverato all'Ospedale Monaldi. Da oggi verrà avviata una pianificazione condivisa delle cure che prevede il passaggio dalle terapie orientate alla guarigione all'alleviamento delle sofferenze, con l'interruzione dell'accanimento terapeutico. "Abbiamo preso questa decisione – ha spiegato all'ANSA – dopo essere stati dal medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura".