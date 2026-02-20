Bimbo di Nola condizioni in rapido peggioramento | via libera alle cure palliative dopo il trapianto fallito

Domenico, un bambino di Nola di soli due anni e mezzo, sta vivendo un deterioramento rapido delle sue condizioni di salute. Dopo un tentativo di trapianto che non è riuscito, i medici hanno deciso di avviare cure palliative per alleviare le sue sofferenze. Il piccolo, stanco dopo due mesi di lotta, mostra segnali di peggioramento costante e necessita di un’assistenza più mirata. La famiglia si prepara ad affrontare questa fase difficile.

Condizioni in “ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”. Il piccolo Domenico, due anni e mezzo, è stanco dopo due mesi di battaglia per la vita. La prognosi infausta, condivisa dagli esperti, è riportata nel bollettino clinico dell’ospedale Monaldi e nella composta rassegnazione della madre, Patrizia, che ha concordato con i medici il passaggio alla terapia palliativa: evitare un inutile accanimento terapeutico e garantire al bambino un fine vita dignitoso e senza sofferenze. La decisione condivisa con i medici Sono ore difficili per la famiglia. Il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è accanto alla madre con telefonate e visite personali, mentre la comunità di Nola ha manifestato affetto e solidarietà.🔗 Leggi su Feedpress.me

