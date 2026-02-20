Bimbo di Napoli terapie contro la sofferenza

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore dopo aver subito gravi ustioni. La causa dell’incidente è ancora da chiarire, ma ora il giovane è sotto cure specializzate per alleviare il dolore e migliorare la sua condizione. I medici hanno iniziato un percorso di terapie mirate, che includono trattamenti farmacologici e supporto psicologico. La famiglia del piccolo, visibilmente sconvolta, spera in un miglioramento dopo settimane di preoccupazioni e difficoltà. La sua storia ha attirato l’attenzione della comunità locale.

La vicenda del bimbo trapiantato con un cuore bruciato. Al via da oggi il percorso che prevede di alleviare le sofferenze del piccolo. Inizierà oggi a mezzogiorno la riunione all'ospedale Monaldi di Napoli sulla nuova terapia per Domenico, il bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Prima riunione per valutare la terapia del dolore per Domenico, di 2 anni, attaccato a una macchina salvavita al Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso, a causa di un cuore danneggiato. Patrizia, la mamma del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato: "Per Domenico non ci sono più speranze, iniziamo la terapia del dolore". Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti: "Anche all'estero impossibile cambiare la situazione".