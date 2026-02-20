Bimbo di 15 mesi muore per aver ingoiato cocaina

Un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina, un episodio che ha sconvolto la comunità locale. La sostanza stupefacente era nascosta in casa, lasciata incustodita dai genitori. Le indagini hanno portato alla luce che la morte del piccolo non è stata un incidente, ma un atto volontario. La scoperta ha sollevato molte domande sulla sicurezza in ambienti domestici e sulla responsabilità degli adulti. La procura ha disposto ulteriori accertamenti.

AGI - Quella che la scorsa estate era apparsa come una tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di omicidio. Il bambino di soli 15 mesi deceduto lo scorso agosto a Vasto (Chieti), in Abruzzo, non è morto per cause naturali o per un banale incidente domestico. A ucciderlo è stata un' intossicazione acuta causata dall'ingestione di cocaina trovata all'interno della sua abitazione. Per questo la madre del bimbo è indagata per omicidio colposo e dovrà affrontare anche l'imputazione per false informazioni al pubblico ministero.