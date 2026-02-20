Bimbo di 15 mesi muore per aver ingoiato cocaina

© Agi.it - Bimbo di 15 mesi muore per aver ingoiato cocaina

AGI - Quella che la scorsa estate era apparsa come una tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di omicidio. Il bambino di soli 15 mesi deceduto lo scorso agosto a Vasto (Chieti), in Abruzzo, non è morto per cause naturali o per un banale incidente domestico. A ucciderlo è stata un' intossicazione acuta causata dall'ingestione di cocaina trovata all'interno della sua abitazione. Per questo la madre del bimbo è indagata per omicidio colposo e dovrà affrontare anche l'imputazione per false informazioni al pubblico ministero. Le prime indagini e le ipotesi iniziali.🔗 Leggi su Agi.it Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestroUn bambino di 15 mesi è morto ad agosto a Vasto dopo aver ingerito cocaina, secondo l'autopsia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingoiato cocaina: sotto accusa la madre; Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi; Un bimbo di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina presente in casa, indagata la madre. Il bimbo di 15 mesi morto a Vasto aveva ingerito cocaina: la mamma aveva mentito, indagata per omicidio colposoIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto ad agosto non è deceduto per soffocamento ma per ingestione accidentale di una elevata quantità di cocaina ... fanpage.it Bimbo di 15 mesi morto dopo aver ingoiato cocainaA Vasto, in provincia di Chieti, un bimbo di 15 mesi è morto a seguito di una intossicazione acuta provocata dall’assunzione di cocaina presente nell’abitazione in cui viveva. La madre del piccolo è ... livesicilia.it Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Poco dopo è arrivata la nota dell’ospedale. “Con profondo dolore - facebook.com facebook Un bimbo di soli 15 mesi ha perso la vita dopo aver ingerito cocaina. La madre del piccolo, che lo ha portato in ospedale, avrebbe mentito ai magistrati sulle cause del decesso. #ANSA x.com