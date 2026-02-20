Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito la cocaina trovata in casa | indagata la madre

Una tragedia si è verificata a Vasto, in provincia di Chieti, quando un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina trovata in casa. La madre ha portato il figlio in ospedale, ma purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta. Gli investigatori hanno scoperto tracce di droga nel suo organismo, collegando la morte a un’inalazione accidentale. La donna è stata posta sotto indagine, mentre i soccorritori hanno tentato di salvarlo senza successo. La vicenda ha scosso l’intera comunità locale.

Un bimbo di 15 mesi che muore dopo essere stato portato in ospedale dalla madre. Una tragedia immensa, avvenuta lo scorso 10 agosto a Vasto, in provincia di Chieti, un decesso che inizialmente sembrava potesse essere stato causato da una fatalità, come una morte in culla o un soffocamento per ingestione di un corpo estraneo. Invece, dietro alla morte del piccolo c'era una realtà ben diversa: a causare il decesso del bimbo è stata l'ingestione di cocaina. Il dettaglio, come riporta il quotidiano il Centro, è emerso durante le indagini disposte successivamente dalla procura, che hanno permesso di fare chiarezza sulla vicenda.