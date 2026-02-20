Bimbo con il cuore bruciato la relazione dell’ospedale | Chi è responsabile

Un bambino di Nola ha subito gravi ustioni al cuore, e la relazione dell’ospedale indica possibili responsabilità. La vicenda, nota come “cuore bruciato”, ha portato alla luce problemi nella gestione del caso e ha sollevato dubbi sulla tempestività degli interventi. I genitori chiedono risposte e si rivolgono alle autorità sanitarie per chiarire cosa sia realmente successo. Intanto, il caso alimenta discussioni sul livello di sicurezza negli ospedali italiani e sulla qualità delle cure offerte ai pazienti più piccoli. La vicenda resta ancora sotto osservazione.

La tragedia del bambino di Nola, ribattezzata ormai come la vicenda del “cuore bruciato”, continua a scuotere il mondo sanitario italiano e ad aprire nuovi fronti di polemica. Quella che doveva essere una corsa contro il tempo per salvare una vita si è trasformata in una storia lacerante, segnata da interrogativi tecnici e da un rimpallo di responsabilità tra strutture ospedaliere di diverse regioni. Mentre le procure lavorano per fare piena luce su ogni passaggio, da Bolzano arriva ora un documento destinato ad alimentare ulteriormente il confronto. Una relazione della Provincia autonoma di Bolzano punta infatti il dito contro il team partito da Napoli per il prelievo dell’organo, attribuendo all’equipe dell’ospedale Monaldi le criticità emerse durante le fasi del prelievo e del trasporto del cuore, avvenute il 23 dicembre scorso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Bimbo con il cuore "bruciato", arriva il parere dell'ospedale: "Non è più trapiantabile" Leggi anche: Bimbo con cuore ?bruciato?, l'avvocato della famiglia: «Il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili; Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile. Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: «Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure». La mamma: «Non ci sono più speranze»Domenico resta in ospedale a Napoli attaccato all'Ecmo. Non gli staccheranno il macchinario «perché un secondo dopo si rischia la morte. Ma verranno eliminate altre terapie ... ilgazzettino.it Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it Bimbo col cuore bruciato, Rita Dalla Chiesa interviene ed è subito gelo: ha voluto dire tutto (VIDEO) - facebook.com facebook Bimbo trapiantato con cuore bruciato, la mamma: "È sempre più grave": in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia x.com