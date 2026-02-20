Bimbo con cuore trapiantato lesionato avviate procedure per il dolore La madre | Non lo lascio

Un bambino con un cuore trapiantato danneggiato sta affrontando un’intensa gestione del dolore. La causa è una lesione che si è verificata nel cuore, complicando il suo stato di salute. La madre, determinata, ha dichiarato: “Non lo lascio”. Nel frattempo, l’ospedale Monaldi ha approvato la richiesta della famiglia per una pianificazione condivisa delle cure, cercando di garantire al piccolo il miglior supporto possibile. Le procedure sono in corso per valutare le opzioni e alleviare la sofferenza del bambino.

«Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l’ospedale Monaldi ha accettato. Domani ci sarà il primo accesso per l’inizio del percorso terapeutico. Purtroppo, tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato». A dichiararlo è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico, intervenuto nel corso della trasmissione Diritto e Rovescio su Rete 4, accanto alla madre Patrizia, che ha ribadito: «Non lo lascio». Il legale ha precisato che la scelta intrapresa non riguarda pratiche eutanasiche, ma una procedura finalizzata a evitare l’ accanimento terapeutico, alla luce di una prognosi ritenuta purtroppo infausta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

