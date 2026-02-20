Bimbo con cuore bruciato avviate cure palliative per fine vita la mamma | Lo lasciamo andare non si è svegliato dopo estubazione
Domenico, il bambino di 2 anni con un cuore gravemente danneggiato, non si è risvegliato dopo l’estubazione, portando alla decisione di avviare cure palliative. La madre spiega che si lascia andare il figlio, perché il cuore “bruciato” non risponde alle terapie. La famiglia ha concordato con i medici di interrompere ogni intervento invasivo, mentre continuano le indagini sul danno cardiaco. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore che, però, non ha avuto successo. La situazione resta critica.
Accolta la pianificazione condivisa delle cure per il piccolo Domenico: stop all’accanimento terapeutico mentre proseguono le indagini sul cuore danneggiato Domenico, il bimbo di soli 2 anni sottoposto a un trapianto di cuore, poi fallito, in cui l'organo era "bruciato", non si è svegliato do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it
L'avvocato del bimbo trapiantato: Il Monaldi ci ha dato le carte, ora aspettiamo il medico legaleStiamo aspettando il responso del medico legale, lo avremo a breve. Sta studiando le carte. Il Monaldi ce le ha fornite nel pomeriggio, le abbiamo lasciate a lui per venire alla fiaccolata a Nola. A ... msn.com
Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il “cervello è compromesso” e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom - facebook.com facebook