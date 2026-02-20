Bimbo con cuore bruciato avviate cure palliative per fine vita la mamma | Lo lasciamo andare non si è svegliato dopo estubazione

Accolta la pianificazione condivisa delle cure per il piccolo Domenico: stop all’accanimento terapeutico mentre proseguono le indagini sul cuore danneggiato Domenico, il bimbo di soli 2 anni sottoposto a un trapianto di cuore, poi fallito, in cui l'organo era "bruciato", non si è svegliato do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Bimbo con il cuore “bruciato”, iniziato il percorso per il fine vita. «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze»

Leggi anche: “Ora potete lasciarlo andare”. Bimbo con il cuore bruciato, l’annuncio della mamma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato.

Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it

L'avvocato del bimbo trapiantato: Il Monaldi ci ha dato le carte, ora aspettiamo il medico legaleStiamo aspettando il responso del medico legale, lo avremo a breve. Sta studiando le carte. Il Monaldi ce le ha fornite nel pomeriggio, le abbiamo lasciate a lui per venire alla fiaccolata a Nola. A ... msn.com

Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il “cervello è compromesso” e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom - facebook.com facebook