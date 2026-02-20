Bimbo al Monaldi rapido peggioramento nelle ultime 12 ore

Il Monaldi ha segnalato un rapido peggioramento nelle ultime 12 ore delle condizioni di un bambino trapiantato. La situazione è critica e richiede interventi immediati. I medici hanno avviato una terapia ridotta per concentrarsi solo sui trattamenti essenziali. La famiglia è in attesa di aggiornamenti mentre il piccolo riceve cure intensive. La situazione rimane delicata e sotto stretto monitoraggio.

Il Monaldi comunica un rapido peggioramento delle condizioni del bambino trapiantato. Avviata la de-escalation terapeutica con sole terapie salvavita. Nelle ultime dodici ore il quadro clinico del bambino ricoverato all’Ospedale Monaldi ha registrato un “ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”. Lo rende noto l’azienda ospedaliera nel bollettino diffuso oggi, relativo al piccolo al quale due mesi fa era stato trapiantato un cuore poi risultato danneggiato. Nel corso della riunione di stamane, alla presenza dei medici del Monaldi, del dottor Luca Scognamiglio (medico legale delegato dalla famiglia) e della madre del paziente, nell’ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure, l’ospedale ha proposto “una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bimbo al Monaldi, rapido peggioramento nelle ultime 12 ore Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: “Ulteriore, progressivo e rapido peggioramento” Leggi anche: Aggiornamento dal Monaldi: "Le condizioni del bambino sono in rapido peggioramento" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È terminata all’ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell’Heart Team organizzata dall’Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico: il bimbo non sarà operato di nuovo. Questo l’esito negaivo dell’incont; Bimbo trapiantato al Monaldi, stop ad accanimento terapeutico; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Bimbo in coma al Monaldi: decisione difficilissima. Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: Ulteriore, progressivo e rapido peggioramentoRapido peggioramento del bimbo trapiantato, da oggi solo terapie salvavita, stop all’accanimento terapeutico. fanpage.it Monaldi, le condizioni del bimbo in rapido peggioramentoLe condizioni cliniche del bambino che ha ricevuto un cuore danneggiato hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento nelle ultime 12 ore. Lo rende noto il bollettino dell'Aziend ... rainews.it Monaldi, le condizioni del bimbo in rapido peggioramento. Nelle ultime 12 ore si è aggravata la situazione del piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato - facebook.com facebook Per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, le speranze sono finite. Per i medici il “cervello è compromesso” e il paziente è in coma. Molto probabilmente, come spiegano gli esperti, sarà accompagnato al fine vita in “sedazione c x.com