Bimbo al Monaldi al via le terapie per non farlo soffrire

Da tv2000.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Monaldi, i medici hanno avviato un nuovo trattamento per ridurre le sofferenze di Domenico, un bambino ricoverato da settimane. La scelta mira a migliorare la qualità della sua vita, limitando il dolore e favorendo il suo comfort. La famiglia aspetta con speranza che questa terapia porti i risultati sperati. La decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente le condizioni cliniche del piccolo. Le terapie sono appena iniziate e monitorate costantemente.

All’ospedale Monaldi è stato deciso il percorso terapeutico che allevierà le sofferenze del piccolo Domenico. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

