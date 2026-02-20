All’ospedale Monaldi è stato deciso il percorso terapeutico che allevierà le sofferenze del piccolo Domenico. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

Leggi anche: Bimbo trapiantato al Monaldi, avviata la pianificazione delle cure per alleviare le sofferenze

Leggi anche: Bimbo 2 anni, no al secondo trapianto di cuore: parere negativo del comitato al Monaldi

Argomenti discussi: Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; È terminata all’ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell’Heart Team organizzata dall’Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico: il bimbo non sarà operato di nuovo. Questo l’esito negaivo dell’incont; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero.

Bimbo trapiantato, Guido Oppido: bisturi esperto del Monaldi, ma poco amato da colleghi e staffChi è il cardiochirurgo del Monaldi al centro della drammatica vicenda. Curriculum e giudizi lusinghieri, ma continue querelle coi collaboratori ... napoli.repubblica.it

Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: Ulteriore, progressivo e rapido peggioramentoRapido peggioramento del bimbo trapiantato, da oggi solo terapie salvavita, stop all’accanimento terapeutico. fanpage.it

#Tg2000 - Bimbo al #Monaldi, al via le terapie per non farlo soffrire #20febbraio #Tv2000 #Napoli #Trapianto #Cuore @tg2000it x.com

Il cardiologo dell'ospedale Monaldi di Napoli: "Il bimbo sta molto male, situazione critica. "La mamma è vicina, siamo sconvolti dal punto di vista umano" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/20/il-cardiologo-del-monaldi-il-bimbo-sta-molto-m - facebook.com facebook