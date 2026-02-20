Bimba di 5 mesi morta in ospedale Profilassi per oltre cento persone

Una bambina di cinque mesi è morta in ospedale a Perugia a causa di una meningite fulminante da meningococco. La notizia ha portato alla scoperta di oltre cento persone che potrebbero essere state esposte al rischio infettivo. L’indagine epidemiologica condotta dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Usl Umbria 1 ha identificato i soggetti a rischio e ha avviato la profilassi preventiva. La morte della piccola ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità sanitarie, che monitorano attentamente la situazione.

Sono un centinaio le persone individuate dall'indagine epidemiologica condotta dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Usl Umbria 1, dopo la morte a Perugia della bambina di cinque mesi, vittima di una meningite fulminante da meningococco. Con l'aiuto dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, si è, quindi, proceduto a prescrivere la somministrazione del trattamento farmaceutico predisposto in via cautelativa alle persone che hanno avuto contatti più o meno stretti con la piccola, nei giorni precedenti all'insorgere dei sintomi. La bambina, come reso noto dall'Azienda ospedaliera di Perugia, era stata portata al pronto soccorso pediatrico del Santa Maria della Misericordia la mattina di martedì scorso.