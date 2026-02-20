Bijlow | Prima il Genoa poi l' Olanda La chiamata in nazionale arriverà é

Il debutto di Justin Bijlow con il Genoa ha mostrato subito equilibrio tra affidabilità tra i pali e lettura dell’andamento della squadra. Il portiere olandese, diventato riferimento difensivo, ha riflettuto sul percorso intrapreso in Liguria, fissando obiettivi chiari e offrendo una valutazione lucida del momento rossoblù. Le dichiarazioni del numero uno hanno messo in evidenza una visione matura e una kredibilità professionale concreta. Alla domanda sulle intenzioni future, Bijlow ha ribadito una priorità ferma: fare bene al Genoa. Per il portiere, una prestazione positiva in Serie A costituisce la vetrina migliore per eventuali sviluppi internazionali: se le cose vanno bene qui, l’eventuale chiamata della nazionale olandese arriverebbe in modo naturale.🔗 Leggi su Mondosport24.com

