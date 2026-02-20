Biggio e Fiorello rispondono a Pucci | Quando torno a casa da mia moglie dico che tu mi hai dato dello stron*o
Biggio e Fiorello hanno reagito alle parole di Pucci durante La Pennicanza, dove lui li aveva criticati aspramente. La causa dello scontro nasce da alcune battute al limite che i due artisti hanno fatto in passato, ora usate come risposta. Biggio ha scherzato dicendo che, tornando a casa, dice a sua moglie che Pucci lo ha chiamato “stron*o”, mentre Fiorello ha commentato con ironia sulla situazione. La discussione si è fatta più vivace tra battute e frecciate, lasciando intendere che il confronto continuerà.
Fiorello e Biggio rispondono a Pucci a La Pennicanza: battute, autoironia e la frase di Biggio sulla moglie. La guerra tra comici continua, ma con un ribaltamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Pucci per colpire Fiorello attacca Biggio: che brutto colpo basso, non era meglio un po’ di autoironia?Non si calma la furia di Andrea Pucci contro Fiorello: il comico ha lanciato una frecciatina anche a Fabrizio Biggio. donnapop.it
Andrea Pucci attacca ancora Fiorello: Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro. Poi prende di mira Biggio: Se non ridi ti licenzia, poveriniAndrea Pucci non molla e dopo le critiche di Fiorello pubblica storie Instagram contro lo showman e Fabrizio Biggio ... ilfattoquotidiano.it
“Sorridi, altrimenti ti licenzia”. Non è rimasto in silenzio. Dopo che Fiorello lo aveva definito “pseudo comico” davanti alle telecamere de La Pennicanza, Andrea Pucci Ha risponde con tre storie Instagram, ma la frecciatina a Biggio è pesantissima - facebook.com facebook