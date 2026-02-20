Biggio e Fiorello rispondono a Pucci | Quando torno a casa da mia moglie dico che tu mi hai dato dello stron*o

Biggio e Fiorello hanno reagito alle parole di Pucci durante La Pennicanza, dove lui li aveva criticati aspramente. La causa dello scontro nasce da alcune battute al limite che i due artisti hanno fatto in passato, ora usate come risposta. Biggio ha scherzato dicendo che, tornando a casa, dice a sua moglie che Pucci lo ha chiamato “stron*o”, mentre Fiorello ha commentato con ironia sulla situazione. La discussione si è fatta più vivace tra battute e frecciate, lasciando intendere che il confronto continuerà.