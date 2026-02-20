Bibione half marathon la t-shirt special edition per il decimo compleanno

Per il decimo anniversario, Bibione celebra con una maglietta speciale. La Bibione Half Marathon si svolgerà domenica 10 maggio, organizzata da Moving Factory SSD. La corsa, che ogni anno attira centinaia di sportivi, festeggia un traguardo importante. La nuova maglietta commemorativa sarà distribuita ai partecipanti, simbolo di questa ricorrenza. La gara, che si svolge lungo la suggestiva spiaggia, vede un incremento costante di iscritti ogni anno. La festa sportiva si prepara a coinvolgere ancora di più gli appassionati di corsa.

Sabato 9 maggio la Diecimila del Faro, competitiva e non competitiva. Crescono a ritmo velocissimo le iscrizioni BIBIONE – E’ un compleanno speciale per la Bibione Half Marathon, evento organizzato da Moving Factory SSD per domenica 10 maggio, che accende dieci candeline, dieci edizioni che hanno visto l’evento crescere nei numeri partecipativi, nella qualità dei risultati tecnici, nel successo organizzativo e con l’ampliamento del parterre di eventi al via. Non solo mezza maratona competitiva ma un ricco weekend di eventi, a cominciare da sabato 9 maggio con le Kids Run e la Diecimila del Faro, in versione competitiva e non competitiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

