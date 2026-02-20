Oggi, venerdì 20 febbraio, si svolge la mass start maschile di biathlon ad Anterselva, evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara vede 30 atleti competere sulla neve italiana, con il primo pettorale di partenza alle 14:00. La competizione si trasmette in diretta tv e streaming, attirando appassionati da tutto il mondo. La giornata si preannuncia intensa, con i concorrenti pronti a dare il massimo per conquistare il podio. La partenza avviene dal primo blocco, in un’atmosfera di grande attesa.

Oggi, venerdì 20 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start maschile, gara facente parte del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che sancirà la chiusura della competizione per gli uomini in questi Giochi e in cui tra le fila azzurre si vorrà lasciare il segno. Il riferimento in particolare è a Tommaso Giacomel. Il trentino, uscito deluso dalle altre gare individuali, sogna di trovare la quadra nell’ultima prova del programma a Cinque Cerchi. Nella gara con partenza di massa, l’azzurro ha come obiettivo trovare finalmente il giusto equilibrio tra precisione e velocità sugli sci stretti, elementi che in questi Giochi sono venuti a mancare nella loro combinazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

