Bianca sul Lago nelle mani di Oggioni

Bianca sul Lago passa nelle mani di Oggioni, dopo che R Collection Hotels ha deciso di affidare a Filippo Oggioni la guida del relais. La scelta dell chef legnanese come Executive Chef mira a rinnovare la proposta culinaria, con un piano di investimenti e una gestione coordinata. Oggioni, noto per la sua esperienza, porta un nuovo stile in cucina, puntando a migliorare la qualità e l’originalità dei piatti offerti. La proprietà ha annunciato che questa mossa apre una nuova fase per il locale, che si prepara a cambiare volto.

Cambia passo R Collection Hotels e affida a Filippo Oggioni una nuova fase di Bianca Relais. L'ingresso dello chef legnanese come Executive Chef segna l'avvio di un progetto che la proprietà definisce strategico: visione di lungo periodo, investimenti mirati, una regia unica sull'intera proposta gastronomica. L'obiettivo dichiarato è posizionare la struttura come maison orientata a qualità e sostenibilità, intese non solo come lessico di cucina ma come metodo di lavoro. Il fulcro sarà Bianca sul Lago, ristorante gastronomico destinato a diventare il perno dell'offerta e, nelle intenzioni, una nuova destinazione sul Lago di Annone.