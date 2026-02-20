Bestemmie insulti e minacce all’arbitro scatta la squalifica fino al 31 dicembre 2026

Un arbitro è stato minacciato, insultato e offeso durante una partita in Umbria, causando una squalifica fino a dicembre 2026. Le accuse sono state confermate dal giudice sportivo, che ha deciso di applicare sanzioni dure per comportamenti gravemente scorretti. Le proteste dei tifosi e le parole offensive hanno reso difficile il regolare svolgimento della gara, portando a decisioni disciplinari severe. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Il provvedimento del giudice sportivo nei confronti dell’allenatore del Grs Terni Papigno. Tutte le decisioni dopo le gare dell’ultimo fine settimana Giornate di fuoco sui campi di calcio umbri, come certificato dalle pesanti sanzioni disciplinari comminate dal giudice sportivo territoriale al termine delle gare dello scorso 15 febbraio. Risse, cori offensivi, insulti sessisti e minacce di morte agli arbitri hanno caratterizzato le partite, con conseguenze pesanti per società, dirigenti, allenatori e calciatori. Il caso più grave dell’intero weekend arriva dalla seconda categoria, con la squalifica fino al 31 dicembre 2026 per l’allenatore del Grs Terni Papigno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Minacce e insulti all’arbitro, 18 giornate di squalifica per 4 calciatori: stangata per la Roma U17Quattro giocatori della Roma Under 17 sono stati squalificati per 18 giornate a causa di minacce e insulti rivolti all’arbitro e agli avversari dopo la sconfitta contro la Fiorentina, segnando un record negativo per la categoria.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.