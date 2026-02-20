Berrettini si affida al suo rovescio e rimonta così Lajovic! Gli highlights

Matteo Berrettini ha vinto contro Dusan Lajovic a Rio de Janeiro, dopo aver perso il primo set. La causa è il suo potente rovescio, che ha cambiato l’andamento del match. Berrettini ha mostrato grande determinazione e ha trasformato le difficoltà in opportunità, conquistando due set consecutivi. La partita si è svolta sotto il sole brasiliano, con il pubblico che ha applaudito le sue ripartenze. Ora, il tennista italiano si prepara ai quarti di finale del torneo.

Matteo Berrettini rimonta Dusan Lajovic (3-6, 6-4, 6-2) e vola ai quarti dell'Atp di Rio de Janeiro, diventando il secondo italiano dopo Fabio Fognini a centrare almeno due volte questo traguardo nel torneo brasiliano. Sulla terra rossa l'azzurro conferma numeri solidi (24 vittorie e 5 sconfitte dall'inizio del 2023) e ora sfiderà per la prima volta il 21enne Ignacio Buse, n.91 del ranking.