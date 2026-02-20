Berrettini Rinasce | 14° Quarto Finale Buse Stupisce a Rio!

Matteo Berrettini torna a mostrare il suo talento a Rio, dove supera un avversario esperto in rimonta e si guadagna un posto tra i migliori otto. La vittoria segna una svolta nella sua stagione, mentre Buse sorprende con un risultato storico nel torneo sudamericano. Il torneo di Rio de Janeiro si anima con queste imprese, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La competizione continua con partite che promettono emozioni intense.

Berrettini Rinasce a Rio, Buse Scrive la Storia: Tennis Sudamericano in Evoluzione. Matteo Berrettini ha ritrovato il suo vigore a Rio de Janeiro, superando in rimonta Dusan Lajovic e conquistando un posto nei quarti di finale dell’ATP 500 brasiliano. Parallelamente, il tennista peruviano Ignacio Buse ha compiuto un’impresa straordinaria, eliminando il favorito di casa Joao Fonseca e proiettando il Perù nell’élite del tennis sudamericano. Questi risultati inattesi scuotono le gerarchie del torneo e segnalano un cambiamento nel panorama tennistico continentale. Berrettini Supera le Difficoltà: Una Vittoria Costruita sulla Reazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

