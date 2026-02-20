Bernie afferma che i titoli di boxe non servono più ai combattenti. Secondo lui, oggi i pugili puntano principalmente a sfide che garantiscono loro visibilità e premi concreti, piuttosto che alle cinture ufficiali. Questa tendenza si nota soprattutto tra i giovani atleti, che preferiscono affrontarsi senza l’obbligo di titoli riconosciuti. Bernie suggerisce che le vittorie in incontri di alto livello valgono più di qualsiasi cintura. La scena si muove verso un nuovo modo di valutare il successo nel pugilato.

Nel pugilato odierno, il valore pratico delle cinture ufficiali sta evolvendo sotto la spinta di una logica proiettata verso incontri decisivi che definiscono la carriera dei campioni. Una voce autorevole legata al mondo di Terence Crawford propone una lettura in cui le organizzazioni sancionanti perdono centralità, spostando l'attenzione su risultati concreti e sui grandi match che costruiscono reputazione e potere negoziale. Secondo Bernie Davis, da lungo tempo allenatore di Crawford, l'importanza pratica delle cinture sta diminuendo. Le spese di sanzione e il valore percepito limitato dell'onorificenza incidono sulla decisione di privilegiare il titolo ufficiale quando le grandi sfide hanno già certificato lo standing di un atleta.

© Mondosport24.com - Bernie : i titoli di boxe non sono più necessari per i combattenti

