Benevento LibrAria domani dialogo con le autrici Petriello e Pedicini

Benevento LibrAria organizza un incontro con le autrici Petriello e Pedicini, che si svolgerà domani alle ore 18 nel Foyer del Teatro De La Salle. L’evento fa parte di un progetto dedicato alla promozione della cultura del libro e della lettura, realizzato in collaborazione con le librerie locali aderenti al patto “Città che legge”. La serata prevede un dialogo tra le autrici e il pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire le loro ultime pubblicazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento LibrAria, progetto-azione di promozione della cultura del libro e della lettura in collaborazione con le librerie aderenti al patto locale per la lettura di Benevento “Città che legge”, riconosciuta dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), ritorna domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18,00, con un nuovo appuntamento nel Foyer del Teatro De La Salle. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura e alle Biblioteche del Comune di Benevento, prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, e l’introduzione della prof.ssa Maria Cristina Donnarumma, la dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento LibrAria, domani dialogo con le autrici Petriello e Pedicini Leggi anche: Presentazione del volume 'I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Appia Communitas – dalla rete associativa nasce la rubrica culturale libri, cammini e identità in dialogo nel nuovo Mondadori Bookstore di Benevento. Alla Mondatori di Benevento nasce Appia Communitas: rubrica culturale di libri, cammini e identità in dialogoLunedì 16 febbraio, presso il nuovo Mondadori Bookstore di Benevento in viale Mellusi 21/25, è stato siglato l’accordo Appia Communitas. Nasce così la prima rubrica culturale permanente, realizzata in ... ntr24.tv CORSO BASE di SCACCHI Libreria Indie Masone, Benevento Dal 23 febbraio al 23 marzo. 5 appuntamenti di lunedì, alle 18.30 Con Giovanni Iandolo, istruttore FSI Per curiosità, per affinare logica ed analisi. Per divertirci senza telefonini. Un gioco affascinant - facebook.com facebook