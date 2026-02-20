Belpasso modifiche alla viabilità in corrispondenza di Etnapolis

A Belpasso, i lavori della metropolitana hanno causato una modifica alla viabilità. La strada provinciale 229I, tra Valcorrente e Paternò, vicino al centro commerciale Etnapolis, sarà chiusa o ristretta per un anno. La Ferrovia Circumetnea ha deciso di intervenire in questa zona per completare le nuove tratte della metropolitana. La modifica interessa molte auto e bus che transitano in quella zona ogni giorno. Gli automobilisti devono quindi programmare diversamente i loro spostamenti fino a nuovo avviso. La strada sarà comunque aperta solo in alcune fasce orarie.

Il provvedimento, entrato in vigore il 17 febbraio, avrà durata di dodici mesi consecutivi e comporta la deviazione del traffico veicolare e pedonale su una bretella provvisoria appositamente realizzata Per consentire la prosecuzione dei lavori della metropolitana a cura della Ferrovia Circumetnea, è stata modificata per un intero anno la circolazione lungo la Strada provinciale 229I, nel tratto "Valcorrente – Paternò", in corrispondenza del Centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso. Il provvedimento, entrato in vigore il 17 febbraio, avrà durata di dodici mesi consecutivi e comporta la deviazione del traffico veicolare e pedonale su una bretella provvisoria appositamente realizzata, con la chiusura al traffico del tratto della strada provinciale 229I interessato dagli interventi infrastrutturali connessi al cantiere.