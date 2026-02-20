Bellocchio | da Zeffirelli a Tortora un viaggio tra verità

Marco Bellocchio ha raccontato i momenti più difficili della sua vita, tra cui il legame con Zeffirelli e il caso Tortora. In un’intervista, il regista ha spiegato come quegli eventi lo abbiano segnato profondamente. Ricorda le serate passate a riflettere sulle ingiustizie e a cercare risposte. Tra ricordi di when Zeffirelli lo incoraggiò e le tensioni dell’indagine su Tortora, emerge la sua volontà di capire la verità. Alla fine, Bellocchio ha deciso di affrontare le sfide con il suo stile diretto.

Marco Bellocchio e il Peso della Verità: Da Zeffirelli a Tortora, un Viaggio nella Complessità Umana. Firenze è stata la cornice per un momento di riflessione per Marco Bellocchio, che ha ricevuto il Premio Franco Zeffirelli. Il regista, noto per la sua capacità di affrontare temi complessi e spesso scomodi, ha ripercorso un percorso artistico segnato da un iniziale scetticismo verso l'opera di Zeffirelli, evoluto poi in una più matura ammirazione. Questo riconoscimento è giunto in un momento cruciale della sua carriera, con la recente presentazione della serie 'Portobello', una rilettura del controverso caso giudiziario di Enzo Tortora.