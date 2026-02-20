Belen Rodríguez senza freni | nuovo durissimo attacco a De Martino
Belen Rodríguez ha fatto un nuovo commento forte contro Stefano De Martino, causando scompiglio tra i fan. La showgirl ha espresso il suo disappunto durante un'intervista, parlando di un episodio recente che riguarda la loro collaborazione professionale. La sua frase ha attirato l’attenzione sui social, dove molti si sono divisi tra supporto e critica. La polemica è esplosa velocemente, alimentando discussioni tra chi difende Belen e chi difende l’ex marito. La vicenda resta al centro del gossip di questa settimana.
Belen Rodríguez sorprende tutti con una battuta diretta a Stefano De Martino, scatenando reazioni e commenti su gossip e televisione. Hai presente quando una donna lancia una frase e fa saltare il banco? È successo di nuovo e a far parlare è ancora una volta lei, Belen Rodríguez che, senza mezzi termini, ha tirato una frecciatina a Stefano De Martino durante una puntata di Only Fun, e tutto il pubblico è rimasto di stucco. La scena è quella che nessuno si aspettava: davanti a un pianoforte, tra battute e gag, i comici Andrea e Luca Pisani iniziavano a menzionare i nomi che hanno segnato la vita sentimentale di Belen — da Fabrizio Corona a Andrea Iannone — fino ad arrivare inevitabilmente a De Martino, l’uomo con cui ha condiviso anni di storia, matrimonio e un figlio.🔗 Leggi su Gossipnews.tv
