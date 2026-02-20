Belen frecciatina a Stefano De Martino durante la gag con Andrea Pisani | Tu hai qualcosa in più di lui? Ci vuole poco

Durante una gag con Andrea Pisani, Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, chiedendo: “Tu hai qualcosa in più di lui? Ci vuole poco”. La battuta ha attirato l’attenzione tra i presenti, mentre alcuni spettatori hanno commentato il video condiviso online, accompagnato dalla canzone che Andrea ha dedicato all’ex moglie. La scena si è svolta davanti a un pubblico divertito, creando un momento di tensione tra i due. Il fatto ha fatto discutere tra i fan e gli spettatori sui social.