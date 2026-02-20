Beatrice morta a due anni l’orrore dall’autopsia | cosa aveva sul corpo

Beatrice, la bambina di due anni deceduta a Bordighera, ha subito un grave trauma che ha causato la sua morte. L’autopsia ha rivelato una ferita sulla gamba, che potrebbe essere stata provocata da un calcio. La presenza di un'impronta parziale di scarpa sul suo corpo apre nuove ipotesi sulla dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando il segno come possibile elemento chiave per capire cosa sia successo realmente. La scoperta ha acceso nuove domande nel caso ancora aperto.

Un segno sulla gamba che potrebbe cambiare il corso dell’inchiesta. Sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, è stata rilevata un’ impronta parziale di scarpa compatibile con un calcio. È quanto emerge dall’autopsia disposta dalla Procura, un elemento che rafforza i sospetti degli inquirenti su una possibile dinamica non accidentale. Il livido e l’impronta sulla gamba. Secondo quanto trapelato dagli accertamenti medico-legali, durante l’esame autoptico sarebbe stata individuata un’impronta parziale sull’arto della piccola. Il segno, per caratteristiche e conformazione, risulterebbe compatibile con l’impatto di una scarpa, dettaglio che ora è al centro delle valutazioni investigative.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Beatrice morta a due anni, l’orrore dall’autopsia: cosa aveva sul corpo Leggi anche: “Cosa abbiamo trovato sul suo corpo”. Beatrice, morta a 2 anni: l’orrore dall’autopsia Leggi anche: Bambina di due anni morta in casa: «Aveva lividi sul corpo». Per la mamma era caduta dalle scale, sarà disposta l'autopsia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Beatrice morta in casa a due anni, sequestrata la villetta teatro della tragedia a Bordighera; Bordighera, per la morte di Beatrice le sorelline sentite come testimoni; Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera; Bimba morta in casa a Bordighera: indagato anche il compagno della madre. Beatrice morta a due anni, l’orrore dall'autopsia: «Sul corpicino il segno di un'impronta parziale di una scarpa compatibile con un calcio»Un segno sulla gamba che cambia il quadro dell’indagine. Il livido riscontrato su Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera potrebbe non essere stato accidentale: secondo ... corriereadriatico.it La triste scoperta dopo l’autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba morta a soli 2 anni a Bordighera: si aggrava la posizione della mamma e del compagnoTragedia a Bordighera: una bambina di due anni trovata morta. Indagini in corso, autopsia rivela traumi sospetti. bigodino.it Un segno sulla gamba che cambia il quadro dell’indagine. Il livido riscontrato su Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera potrebbe non essere stato accidentale: secondo quanto emerso dall’autopsia, sarebbe compatibile con un calcio. - facebook.com facebook Bimba morta a Bordighera, parla la badante: «Vedevo Beatrice con i lividi, la madre la picchiava sempre» x.com