Beatrice Colli si racconta in un documentario | L' arrampicata mi fa sentire viva
Beatrice Colli, campionessa di arrampicata, si apre nel nuovo documentario intitolato
La campionessa lecchese protagonista dell'ultimo cortometraggio di Yuri Palma. "Attraverso lo sport fiducia in me stessa, autostima, forza mentale per uscire dalla mia zona di comfort" Si intitola "Connectors Vlog: Korean Daydreaming with Beatrice Colli" il nuovo cortometraggio dedicato al talento lecchese dell'arrampicata. A realizzarlo il videomaker lecchese Yuri Palma, figlio dell'allenatore della Colli, Fabio Palma.Il lavoro, caricato su Youtube, racconta il viaggio dell'atleta del Team Vibram in Corea del Sud, fondendo arrampicata, riflessione personale e narrazione visiva in qualcosa di profondamente autentico.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti discussi: Korean Daydreaming: il viaggio (interiore) della campionessa Beatrice Colli.
Korean Daydreaming: il viaggio (interiore) della campionessa Beatrice ColliCosa passa nella testa di un'atleta di altissimo livello? Il video del regista Yuri Palma è una storia di viaggio, connessione e scoperta ... lecconotizie.com
