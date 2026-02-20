Batteria sodio-ionica | acqua raddoppia l’efficienza +400 cicli

Una ricerca ha dimostrato che l’aggiunta di acqua alla batteria sodio-ionica aumenta significativamente la sua durata. La causa è il miglioramento del processo chimico, che permette di effettuare oltre 400 cicli di ricarica senza perdere prestazioni. Gli scienziati hanno scoperto che questa soluzione può rendere le batterie più durature e meno costose rispetto a quelle tradizionali. La tecnologia potrebbe rivoluzionare il mercato energetico e ridurre l’uso di materiali rari. Ora si attende di vedere come questa innovazione si svilupperà nel tempo.

Una svolta per l'energia: la batteria a ioni di sodio che sfrutta l'acqua per raddoppiare l'efficienza. Una rivoluzione nel mondo dell'accumulo di energia potrebbe essere alle porte. Ricercatori hanno scoperto che mantenere l'acqua all'interno di un materiale catodico può quasi raddoppiare la capacità delle batterie a ioni di sodio, aprendo la strada a sistemi più economici, sostenibili e con un potenziale impatto sulla desalinizzazione dell'acqua. Il paradosso dell'acqua: un cambio di prospettiva nella scienza dei materiali. Per lungo tempo, la comunità scientifica ha considerato l'acqua un elemento da eliminare dai materiali catodici delle batterie.