Bassa Romagna | 2 multe su 51 più controlli per seggiolini sicuri

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Bassa Romagna, due multe su 51 controlli sono state emesse a causa di mancato utilizzo dei seggiolini per bambini. La Polizia locale ha aumentato i controlli nelle zone frequentate da famiglie, come scuole, parchi e centri sportivi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai più piccoli e prevenire incidenti. Gli agenti hanno verificato che i bambini fossero correttamente sistemati sui seggiolini e hanno invitato i genitori a rispettare le norme. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per sensibilizzare gli automobilisti.

Bassa Romagna, più sicurezza per i bambini in auto: controlli intensificati e un impegno costante. La Polizia locale della Bassa Romagna ha rafforzato i controlli sull’uso dei sistemi di sicurezza per i bambini a bordo dei veicoli, concentrandosi su aree adiacenti a scuole, parchi e centri sportivi. L’iniziativa mira a garantire il rispetto delle normative e a proteggere i più piccoli, con un’attenzione particolare alla corretta installazione dei seggiolini e all’adeguatezza dei dispositivi al peso e all’altezza dei bambini. Un impegno per la sicurezza stradale infantile. La sicurezza stradale, e in particolare quella dei bambini, è da tempo una priorità per le amministrazioni locali e le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Bracconaggio sul lago, 120 pesci sequestrati e multe da soli 51 euro. "Ora più sanzioni e più controlli"

"Bimbi sicuri", in Bassa Romagna incontri dedicati alla sicurezza dei piccoli: c'è anche il corso di disostruzioneIl Centro per le famiglie dell’Unione della Bassa Romagna organizza «Bimbi sicuri 2026», una serie di incontri gratuiti rivolti a genitori e familiari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vietato alimentare i piccioni: l'Unione lancia la campagna di sensibilizzazione per il contenimento dei colombi.

Bassa Romagna, controlli sul seggiolino per bimbi in auto: 2 sanzioniLUGO. Bambini sul seggiolino in auto: in regola la quasi totalità delle auto controllate. Prosegue l’impegno della Polizia locale della Bassa Romagna ... corriereromagna.it

Bassa Romagna: controlli della Polizia locale sul corretto trasporto dei bambini in auto, 2 le sanzioniL’impegno della Polizia locale della Bassa Romagna sul fronte della sicurezza stradale non si ferma, focalizzandosi in particolare su quella dei più ... ravennanotizie.it