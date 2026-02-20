Bassa Romagna | 2 multe su 51 più controlli per seggiolini sicuri

Nella Bassa Romagna, due multe su 51 controlli sono state emesse a causa di mancato utilizzo dei seggiolini per bambini. La Polizia locale ha aumentato i controlli nelle zone frequentate da famiglie, come scuole, parchi e centri sportivi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai più piccoli e prevenire incidenti. Gli agenti hanno verificato che i bambini fossero correttamente sistemati sui seggiolini e hanno invitato i genitori a rispettare le norme. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per sensibilizzare gli automobilisti.