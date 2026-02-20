Bassa Romagna | 2 multe su 51 più controlli per seggiolini sicuri
Nella Bassa Romagna, due multe su 51 controlli sono state emesse a causa di mancato utilizzo dei seggiolini per bambini. La Polizia locale ha aumentato i controlli nelle zone frequentate da famiglie, come scuole, parchi e centri sportivi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai più piccoli e prevenire incidenti. Gli agenti hanno verificato che i bambini fossero correttamente sistemati sui seggiolini e hanno invitato i genitori a rispettare le norme. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per sensibilizzare gli automobilisti.
Bassa Romagna, più sicurezza per i bambini in auto: controlli intensificati e un impegno costante. La Polizia locale della Bassa Romagna ha rafforzato i controlli sull'uso dei sistemi di sicurezza per i bambini a bordo dei veicoli, concentrandosi su aree adiacenti a scuole, parchi e centri sportivi. L'iniziativa mira a garantire il rispetto delle normative e a proteggere i più piccoli, con un'attenzione particolare alla corretta installazione dei seggiolini e all'adeguatezza dei dispositivi al peso e all'altezza dei bambini. Un impegno per la sicurezza stradale infantile. La sicurezza stradale, e in particolare quella dei bambini, è da tempo una priorità per le amministrazioni locali e le forze dell'ordine.
