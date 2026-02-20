Baskonia domina Tenerife e torna in semifinale dopo cinque anni

Il Baskonia ha vinto contro Tenerife grazie a una prestazione solida, assicurandosi il passaggio alle semifinali dopo cinque anni. La partita, molto combattuta, si è conclusa con un punteggio di 91-81, grazie a una difesa efficace e a un attacco preciso. I giocatori del Baskonia hanno mostrato intensità fin dall’inizio, portando a casa la vittoria con uno scarto di dieci punti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con fiducia.

Una sfida serrata tra due squadre in corsa ha trovato il Baskonia a chiudere la contesa in maniera decisa, conquistando la semifinale con un punteggio di 91-81. la gara ha mostrato una grande intensità fin dai primi possessi, con i baschi capaci di imporre gradualmente il ritmo e di resistere agli assalti avversari nel momento-clou. Dopo un avvio equilibrato, il Baskonia ha tentato l'allungo grazie a Diakite e Forrest, costruendo un vantaggio di +6 sul punteggio di 10-4. Fitipaldo ha risposto per mantenere Tenerife a contatto, ma Luwawu-Cabarrot ha inserito il proprio marchio sull'incontro, guidando un nuovo parziale basco e allungando a +6 con il punteggio 19-13.